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Відлига, мокрий сніг, дощ, похолодання: Наталка Діденко розповіла про погоду до кінця тижня

3 січня, 2024 середа
13:47
Суспільство Наталка Діденко

Майже в усі регіони України прийде відлига, проте вже до кінця тижня, 7-8 січня, варто готуватися до зниження температури повітря

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Зима короткочасно, проте яскраво, заявила про себе в декотрих районах України, вночі температура повітря опускалася до пристойного морозу, випадав сніг, на дорогах поновилася ожеледиця. Найбільше арктичний подих відчули Сумщина та Чернігівщина, де вночі температура повітря опускалася подекуди навіть до -20 градусів!", - йдеться у повідомленні. 

Водночас у західній частині України та на півдні "плюси" переважали навіть уночі. 

Відчутне похолодання зміниться відлигою 

У четвер, 4 січня, на північ, схід та частково у центр України прийде відлига. Вночі холодна погода ще може затриматись, але впродовж дня по всій Україні прогнозують потепління. 

Вдень очікується температура +3...+7 °C, на півдні та південному заході - +6...+12 °C. "Мінуси" передбачаються лише на крайній півночі та північному сході. Там буде -2...+2 °C

Погода переважатиме хмарна, подекуди волога. Сніг переходитиме у мокрий сніг та дощ.

Погода у столиці

У Києві 4 січня вночі очікується 0... -2 °C. Удень потеплішає до +3...+6 °C. Також можливий дощ. 

Яку погоду очікувати з 5 до 8 січня

Синоптикиня вказує, що 5 та 6 січня в Україні ще затримається тепла погода. Однак вже 7 та 8 січня потрібно готуватися до зниження температури повітря. 

  • Напередодні Наталка Діденко повідомила, що прогнозоване раніше похолодання в Україні зміститься на наступний тиждень. 

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