Похолодання скасовується: синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні до 8 січня
Прогнозоване раніше похолодання в Україні зміститься на наступний тиждень. Водночас у середу, 3 січня, більшу частину країни накриють дощі і мокрий сніг
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Так, 3 січня у західних областях пройде з дощем, на Волині та Рівненщині з мокрим снігом. Вдень очікується температура +4...+8 °C, на північному заході - близько 0 °C.
У північних областях - мокрий сніг. Вночі температура повітря опуститься до -3...-8 °C, на Чернігівщині та Сумщині місцями до -12 °C. Вдень пануватимуть близько 0 °C, на Чернігівщині та Сумщині до -3...-5 °C.
У центральних областях також пройде дощ та мокрий сніг. Вночі відчуватимуться -3...+3 °C, вдень тепліше - +2...+4 °C. Лише на Полтавщині на 2-4 °C буде холодніше.
У східних областях мокрий сніг та дощ очікуються ближче до вечора чи вже вночі. На Донеччині та Луганщині температура сягатиме близько 0 °C, холодніше буде на Харківщині.
У південній частині вдень опадів не прогнозується, водночас ввечері впаде невеликий дощ. Вдень відносно тепло - +3...+9 °C.
Погода у столиці
У Києві 3-го січня з обіду очікується мокрий сніг та сніг. Також можлива ожеледиця.
Вночі в столиці температура впаде до -5 °C, а вдень сягатиме 0...-2 °C.
Сьогоднішній сильний вітер на вечір у Києві стихне, завтра знову піддуватиме в другій половині дня.
Коли все ж таки в Україну прийдуть морози
Зазначається, що з 3 по 6 січня відступить похолодання, а на стовпчиках термометрів знову з'являться "плюси".
За попередніми прогнозами Наталки Діденко, з 4 по 7 січня в Україні сильних морозів не очікується, навіть у більшості областей переважатимуть "плюси". Лише на крайній півночі можуть бути коливання в бік "мінусів".
Анонсоване похолодання зміщується на 8 січня. Водночас воно буде помірним, не надто сильним і недовгим.
- Напередодні у перший тиждень нового року в Україну прогнозувалося похолодання.
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