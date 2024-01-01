Наталка Діденко попередила про похолодання, дощ і мокрий сніг

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У вівторок, 2 січня, на півночі, заході та сході України очікуються дощ та мокрий сніг. На півдні та в центрі - без істотних опадів. Щодо температури, то вдень буде невеликий "плюс".

3, 4, 5 та 6 січня частина України опиниться під впливом арктичної повітряної маси - це північні, східні області та частина центру: Полтавщина і Дніпро з районами.

Похолодання в Україні буде зумовлене затіканням холодного повітря з Арктики. Найнижчих показників температура сягне в нічні години: -10…-15°C, при проясненнях може бути ще на 2-3 градуси холодніше.

При цьому південна та західна частини країни уникнуть морозів.

Фото: Наталка Діденко

У столиці 2 січня вночі буде тепло, до +2°C. Вдень, ближче до вечора, температура піде на спад, до -1…-3°C. Дощ почне переходити у сніг, передбачається сильний вітер північно-західного походження.

"Надалі на тижні в Києві спостерігатиметься типова зимова погода - мороз та періодичний сніг. На дорогах відновиться ожеледиця. Морози послабнуть, за попередніми прогнозами, 7-го січня", - повідомила пані Діденко.