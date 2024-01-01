Тепло, як у квітні: у Києві 30 грудня зафіксували три температурні рекорди

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, температура не опустилася нижче 4,9 °C. Попереднє рекордне значення 3 °C 2003 та 2020 років перевищено на 1,9 °C.

Максимальна температура повітря досягла 10,5 °C, що на 3 °C вище попереднього рекордного показника 2020 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,9 °C, що перевищило попередній рекордний показник того ж 2020 року на 1,6 °C, а кліматичну норму - на 8,6 °C. За багаторічними показниками, така температура повітря відповідає 1 квітню.