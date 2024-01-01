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Тепло, як у квітні: у Києві 30 грудня зафіксували три температурні рекорди

1 січня, 2024 понедiлок
12:39
Суспільство Київ, ялинка

У суботу, 30 грудня в українській столиці були зафіксовані три температурні рекорди. Мінімальна температура повітря виявилася найтеплішою для цього дня

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, температура не опустилася нижче 4,9 °C. Попереднє рекордне значення 3 °C 2003 та 2020 років перевищено на 1,9 °C.

Максимальна температура повітря досягла 10,5 °C, що на 3 °C вище попереднього рекордного показника 2020 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,9 °C, що перевищило попередній рекордний показник того ж 2020 року на 1,6 °C, а кліматичну норму - на 8,6 °C. За багаторічними показниками, така температура повітря відповідає 1 квітню.

  • Напередодні, 26 грудня, у Києві також зафіксували рекорд середньодобової температури повітря, який становив +5,9 °C. Це на 0,1 °C вище, ніж у 2015 році.
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