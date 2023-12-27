У Києві зафіксували новий температурний рекорд
У вівторок, 26 грудня, у Києві зафіксували рекорд середньодобової температури повітря для цього дня, який становив +5,9 °C. Це на 0,1 °C вище, ніж у 2015 році
Про це пише Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 26 грудня в столиці зафіксовано рекорд середньодобової температури повітря для цього дня, який становив +5,9 °C, що на 0,1 °C вище, ніж у 2015 році", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня.
- На Хмельниччині метеорологи на Різдво, 25 грудня, зафіксували нові температурні рекорди. Максимальна температура повітря вдень перевищила попередні рекордні значення у п'яти населених пунктах.
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