У Києві зафіксували новий температурний рекорд

Про це пише Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 26 грудня в столиці зафіксовано рекорд середньодобової температури повітря для цього дня, який становив +5,9 °C, що на 0,1 °C вище, ніж у 2015 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня.