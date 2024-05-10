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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією До війни готувався не лише Путін, а і Єльцин: Сергій Руденко про вихід своєї нової книжки "Анатомія війни. Путін і Україна"
Ексклюзив

До війни готувався не лише Путін, а і Єльцин: Сергій Руденко про вихід своєї нової книжки "Анатомія війни. Путін і Україна"

10 травня, 2024 п'ятниця
12:59
Війна з Росією нова книжка Сергія Руденка "Анатомія війни. Путін і Україна"
Зміст

Сергій Руденко, телеведучий, письменник, публіцист, вважає, що війна Росії з Україною тривала завжди, просто відкрита фаза розпочалася 24 лютого 2024 року

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На мою думку, на війну з Росією Україна була приречена, і приречена давно. Власне ця війна ніколи й не завершувалася, продовжувалася продовж кількох століть. Я переконаний, що велика війна була б у будь-якому разі Росії проти України, тому що завдання Путіна впродовж 24 років його перебуванні у владі, - або знищити Україну, або на першому етапі приборкати Україну, а це період Януковича, Ющенка на початку 2000-х років. А період знищення нашої країни почався з 2014 року і продовжився у 2022 році. Звичайно, у 2022 році Путін відчував свою силу і слабкість перед нинішньою української владою, тому  і пішов на велике вторгнення. Я був і лишаюся переконаний, що до війни готувався не лише Путін, а і Єльцин, це все відбувалося протягом 33 років нашої Незалежності", - зауважив письменник.

За його словами, з кінця 1990-х років російські політтехнологи працювали з українськими лідерами держави, керували деякими штабами та політиками в Україні. Політтехнологічне розділення українців на східняків та західняків, на російськомовних та україномовних – штучний поділ, який не дозволяв українцям збиратися в єдину міцну націю. Ці лінії поділу українцям разом треба подолати якнайшвидше, але основою нашої міцної нації є ЗСУ, це та структура, яка об'єднала українців.

"Річ у тім, що українців росіяни ненавидять роками, вважають, що українці такі ж росіяни, але говорять якоюсь своєю дивною мовою. Впродовж століть у свідомість росіян вбивалося, що українців не існує, України нема, а все, що є на території України, все російське. Коли ми говоримо про анатомію цієї війни, то тут зійшлися Путін з його людиноненависництвом та україноненависництвом з оцією великою ордою, яку ми називаємо російський народ, тобто їхні цілі зараз повністю збігаються", - зазначив Сергій Руденко.

Публіцист резюмував, що ця війна тривала завжди, просто відкрита фаза розпочалася 24 лютого 2024 року.

Також читатйте: "Про те, як і чому сталася російсько-українська війна": у Сергія Руденка виходить нова книжка "Анатомія війни. Путін і Україна"

На книгу "Анатомія війни. Путін і Україна" Сергія Руденка вже відкрито передзамовлення, яке можна оформити на сайті "Видавництва Старого Лева".

Теги:
Суспільство
Культура
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
ЗСУ
Сергій Руденко
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