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"Про те, як і чому сталася російсько-українська війна": у Сергія Руденка виходить нова книга "Анатомія війни. Путін і Україна"

Андріана Стахів
1 травня, 2024 середа
18:00
Війна з Росією нова книжка Сергія Руденка "Анатомія війни. Путін і Україна"

Наприкінці весни побачить світ нова книжка письменника, політичного оглядача, українського журналіста та ведучого Еспресо Сергія Руденка "Анатомія війни. Путін і Україна"

Про неї він розповів Еспресо.

Над новою книжкою автор працював упродовж року, і вже у кінці травня вона вийде друком у Видавництві Старого Лева. Обкладинку до "Анатомії війни" створив знаний український художник та ілюстратор, цьогорічний лауреат Шевченківської премії Андрій Єрмоленко. Тим часом анотацію, розміщену на обкладинці позаду книги, себто blurb, написав всесвітньо відомий історик Сергій Плохій.

Як зазначає Сергій Руденко, у книзі є чимало моментів, свідком яких він став сам, перебуваючи на значущих для історії подіях як журналіст.

"Про те, як і чому сталася російсько-українська війна"

За словами автора, ця книжка про те, як і чому сталася російсько-українська війна, яка розпочалася у 2014 році й потім переросла у велику війну.

"Йдеться не лише про 10 років чи про 20 років існування російсько-українських взаємин, та й загалом всієї історії незалежної України, бо в книзі я згадую і минуле, на яке часто покликається Путін, намагаючись присвоїти собі українську історію. В цій книзі не лише про Путіна і не лише про Україну, а й про те чому власне сталася ця війна. І йдеться не лише про минуле, яке вже задавнене, про історичні корені і несприйняття росіянами українців. Про те, що росіяни завжди вважали що українці – це ті ж самі росіяни, тільки трошки випендрюються і "гаварят на свайом странном язикє", як вони казали", – пояснює Сергій Руденко.

В "Анатомії" автор опирається на події та історії людей, які стали передумовами того, що переживають українці сьогодення.

"Це окремі історії людей, які в той чи інший спосіб були причетні до цієї війни, до початку війни, до передвоєнного часу: політики, громадські діячі, політтехнологи, економісти, фінансисти. Тобто всі ті, хто вчинив і чинив російську анексію проти України ще до початку великої війни, ще до початку 2014 року, тобто ще за часів перших років незалежності" – розповідає журналіст у коментарі Еспресо.

прапор України на площі Ринок, Львів

Фото: Андріана Стахів

Йдеться і про період Кучми та його загравань із Путіним та реверансів у бік Росії, а передовсім і підтримки експрезидента України Москвою.

"Кучма віддав Росії стратегічні бомбардувальники, ракети, якими зараз нас обстрілюють. Тобто це початок здачі України й початок оцієї повзучої анексії. При чому анексії не лише в політичній сфері, а й в економічній, гуманітарній, в інформаційній. Тобто всі ці 24 роки, які минули з моменту приходу Путіна до влади, це власне було головне його завдання як політика, як президента – знищити Україну", – підкреслює Сергій Руденко. – Спершу приборкати, а потім знищити Україну як державу. Власне на це він поставив у житті, на це він поставив у своїй політичній кар'єрі. Він поставив все, що в нього є, заради того, аби України й українців не існувало. Власне про це книжка".

Серед спікерів, які чимало розповіли Сергієві Руденку про події, які передували російському вторгненню, зокрема колишній заступник міністра закордонних справ України, посол України в Білорусі та ексголова СБУ Валентин Наливайченко, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, а також добре відомий у світі політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

"Він мені розказав про те, як власне от ідея визрівала в Путіна розпочати велику війну. Він називає її війною не лише проти України, а проти всього світу і називає її четвертою світовою війною. Обґрунтовує це тим, що третю світову війну Радянський Союз програв, це була гонка озброєнь, і Путіна він вважає реваншистом", – говорить автор про розмову із Піонтковським для книжки.

Сергій Руденко

Погляд крізь призму України

Як додає Сергій Руденко, книжок про Путіна на Заході написано і видано багато, але саме "Анатомія" має особливу специфіку.

"Вона розглядає Путіна під кутом України. І я, як український автор, зображую відповідний кут", – каже він.

Варто зазначити, що попередні книжки Сергія Руденка неодноразово перекладалися та видавалися за кордоном, зокрема й відома попередня "Бій за Київ". Наразі також тривають переговори щодо перекладу та видання в інших країнах нової "Анатомія війни. Путін і Україна". Проте найперше вона побачить світ в Україні.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Культура
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Сергій Руденко
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