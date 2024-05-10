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Певні рейдові дії ворога можливі: Згурець про ситуацію на Харківщині

10 травня, 2024 п'ятниця
10:07
Війна з Росією Сергій Згурець
Зміст

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що накопичених сил ворога недостатньо для якихось широкомасштабних наступальних дій у бік Харківщини

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми зараз знову звертаємо увагу на те, що відбувається на нашому прикордонні. Знаємо, що на ділянках Білгородської, Курською та Брянської областей РФ противник донедавна розташував 50 тис. особового складу. Якщо не помиляюся, у Брянській області було 8 тис., у Курській – 10 тис., а у Білгородській – 35 тис., а загалом це якраз було до 50 тис. російських вояк. Була інформація, що ворог намагається збільшити угруповання у зоні Білгородської області, довести чисельність до 50 тис., а у перспективі і до 70 тис.", - зауважив військовий експерт.

За його словами, коли керівник спецпідрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев коментував виданню The Economist цю картину, то він сказав, що ворог накопичує сили й може мати певні наміри щодо просування на нашу територію.

"Однак 50 тис. особового складу противника у зоні Білгородської області цілком недостатньо для проведення якихось широкомасштабних наступальних дій. Хоча зараз дійсно ворог там, у глибині, формує угруповання "Сєвєр", куди перекидається новий 44-й корпус, і фактично відбувається певне накопичення сили. Якщо навіть буде 70 тис. особового складу, то згадаймо наступ противника на Авдіївку, де використовувалося 80-100 тис. ворожого особового складу. Можемо говорити, що певні рейдові дії противника можливі, ці ризики українська сторона враховує.  Розуміємо, що такі рейдові дії вимагатимуть від ЗСУ відтягування певних сил та резервів, які можуть бути корисним на інших напрямках", - резюмував Сергій Згурець.

  • Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що російські терористи активно готуються до наступу.
  • Міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 8 травня доповіли президентові Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті, захист населення та зрив російських наступальних дій.
Теги:
Росія
Сергій Згурець
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Військові новини
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