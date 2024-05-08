Позиції на фронті та зрив російського наступу: Умєров та Сирський доповіли Зеленському
Міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 8 травня доповіли президентові Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті, захист населення та зрив російських наступальних дій
Про це президент України повідомив під час вечірнього звернення 8 травня.
"Наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей і громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій - це нагальні пріоритети", - сказав він.
Також він подякував українським воїнам, які захищають батьківщину.
"Усім у Силах оборони України - у наших бойових бригадах, у всіх залучених підрозділах, у силах ППО, у Повітряних силах, у силах безпеки. Кожен і кожна, хто зараз на передовій, хто захищає Україну на землі, у небі та в морі – усі дають нашій державі можливість вибити для українців перспективу для нашої незалежності, для нашої дипломатії, для нашого життя. Слава всім нашим воїнам!" - наголосив президент.
- 8 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
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