Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Саудівської Аравії

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що подякував прем’єрові Саудівської Аравії за підтримку Формули миру.

"Подякував Його Королівській Високості за незмінну підтримку Формули миру й особисте прагнення допомогти у відновленні справедливого миру для України. Обговорили низку поточних двосторонніх питань", - написав президент України.