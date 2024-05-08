Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Саудівської Аравії
8 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом
Про це він повідомив у Telegram.
Зеленський зазначив, що подякував прем’єрові Саудівської Аравії за підтримку Формули миру.
"Подякував Його Королівській Високості за незмінну підтримку Формули миру й особисте прагнення допомогти у відновленні справедливого миру для України. Обговорили низку поточних двосторонніх питань", - написав президент України.
- 8 травня повідомлялося, що Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на Саміт миру, що відбудеться в червні у Швейцарії.
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