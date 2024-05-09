"Зараз на фронті справді чи не найбільш загрозлива ситуація": Жорін висловився щодо наступу росіян
Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що російські терористи активно готуються до наступу
Про це Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Вважаю, що зараз на фронті справді чи не найбільш загрозлива ситуація з початку повномасштабної війни. У 2022 році ми побачили несучасну російську армію, "чмонь" та недостатню кількість офіцерів з бойовим досвідом. Але сьогодні перед нами вже зовсім інша армія, бо ворог вчиться та розвивається", - йдеться у повідомленні.
За словами Жоріна, ми втратили багато часу та тягнули з мобілізацією у той час, коли ворог готувався до нового наступу.
"Ми не знаємо точних сценаріїв - Харків, Південь, Донбас, чи все разом, ще й з певними наступальними діями на кордоні. Та до наступу вони готуються. Пишу це не для того, щоб викликати панічні настрої, бо впевнений, що з усім цим можемо справитись. Принаймні військові готуються, роблять та робитимуть все, що в межах наших можливостей. Але хочеться, аби вся країна була залучена і теж готувалась", - наголосив Максим Жорін.
- Міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 8 травня доповіли президентові Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті, захист населення та зрив російських наступальних дій.
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