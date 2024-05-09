Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Зараз на фронті справді чи не найбільш загрозлива ситуація": Жорін висловився щодо наступу росіян

"Зараз на фронті справді чи не найбільш загрозлива ситуація": Жорін висловився щодо наступу росіян

9 травня, 2024 четвер
01:59
Війна з Росією Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Зміст

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що російські терористи активно готуються до наступу

Про це Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Вважаю, що зараз на фронті справді чи не найбільш загрозлива ситуація з початку повномасштабної війни. У 2022 році ми побачили несучасну російську армію, "чмонь" та недостатню кількість офіцерів з бойовим досвідом. Але сьогодні перед нами вже зовсім інша армія, бо ворог вчиться та розвивається", - йдеться у повідомленні.

За словами Жоріна, ми втратили багато часу та тягнули з мобілізацією у той час, коли ворог готувався до нового наступу.

"Ми не знаємо точних сценаріїв - Харків, Південь, Донбас, чи все разом, ще й з певними наступальними діями на кордоні. Та до наступу вони готуються. Пишу це не для того, щоб викликати панічні настрої, бо впевнений, що з усім цим можемо справитись. Принаймні військові готуються, роблять та робитимуть все, що в межах наших можливостей. Але хочеться, аби вся країна була залучена і теж готувалась", - наголосив Максим Жорін.

  • Міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 8 травня доповіли президентові Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті, захист населення та зрив російських наступальних дій.
Теги:
Україна
Росія
Харків
Донбас
російська армія
Луганщина
Сумщина
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
фейк
7 травня, 2024 вiвторок
"Якщо Київ не проситиме про припинення вогню, може розпочатися війна між Європою та РФ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 7 травня
Кропивницький кримінал суспільство
8 травня, 2024 середа
"Винити Путіна і рус.": у жінки, яка випала з оглядового колеса в Кропивницькому, знайшли передсмертну записку
Карта. Авдіївка_0805
8 травня, 2024 середа
"Ситуація дуже складна": у DeepState назвали місця на фронті, де ворог просунувся й атакує
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.22
    Купівля 39.22
    Продаж 39.74
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 42.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
9 травня
02:43
Росія може використовувати на війні супутникові системи, які виробляють в Ужгороді
Російська армія може використовувати супутникові системи, які виробляють в Ужгороді, - "Слідство.Інфо"
02:14
Оновлено
шахед
Росія запустила "шахеди" з напрямку Чорного моря. Ситуація у ніч на 9 травня
01:14
Володимир Зеленський
"Стали ближчі до відновлення довіри": Зеленський підписав укази про призначення понад сотні суддів
00:01
Хоселу (в центрі) та Мануель Ноєр (ліворуч), Реал - Баварія
"Реал" з Луніним переміг "Баварію" та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів
2024, середа
8 травня
23:22
Стів Альбіні
Помер саунд-продюсер, який записав один з найпопулярніших альбомів Nirvana
23:11
георгіївська стрічка
"З колорадськими стрічками, але без безсмертного полку": росіяни на ТОТ Запорізької області вже тиждень святкують День перемоги
22:45
Ексклюзив
газ
Під прицілом вже газотранспортна система, - експерт з авіації Романенко про нові особливості масованих ударів РФ
22:41
ЗСУ
Штурмові групи росіян прорвалися до Красногорівки на Донеччині, ЗСУ заблокували їх на території заводу, - ОСУВ "Хортиця"
22:36
Оновлено
Мірча Луческу
Суркіс прокоментував чутки про повернення Луческу в "Динамо"
22:21
Олександр Сирський, Рустем Умєров
Позиції на фронті та зрив російського наступу: Умєров та Сирський доповіли Зеленському
22:14
Фіорентина - фіналіст Ліги конференцій
"Фіорентина" здійснила камбек з "Брюгге" та стала першим фіналістом Ліги конференцій
22:10
Естонія
В Естонії оштрафували двох осіб, які розмахували прапором РФ з вікна авто
21:33
Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Саудівської Аравії
Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Саудівської Аравії
21:16
Сергій Дзіндзірук (праворуч)
Ексчемпіон світу з боксу із ЗСУ пояснив, чому вболіватиме проти Ломаченка у бою за титул IBF
20:57
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
"Божевільна місія": Сіярто заявив, що Угорщина не приєднається до фонду НАТО на €100 млрд для України
20:35
У Британії для дітей запровадять обмеження на користування соцмережами
20:24
Кирило Буданов (в центрі)
Російська пропаганда намагається зобразити Буданова конкурентом Зеленського
20:09
8 ТРАВНЯ ОЛЕКСІЙ ЗБИВ СВОЮ ДРУГУ РАКЕТУ З ПЗРК «ІГЛА»
Воїн Херсонської зенітної ракетної бригади збив крилату ракету з ПЗРК "Ігла"
20:08
OPINION
Костянтин Москалець
Мовчання моря пам’яті
20:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія атакувала Україну щойно виробленою ракетою X-101. Колонка Сергія Згурця
20:04
Ілля Євлаш
Речник Повітряних сил Євлаш розповів, чому літаки окупантів скидають бомби на територію РФ
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 805-го дня війни: посли ЄС висловились за використання російських активів на підтримку України, а Велика Британія завдасть дипломатичного удару РФ
19:57
Інгріда Шимоніте
Литва не депортуватиме чоловіків призовного віку в Україну
19:57
ракета "Довгий Нептун"
Українські війська вдарили по 3 засобах ППО росіян, на фронті відбулось 121 бойове зіткнення
19:51
Георгіївська стрічка
Окупанти погрожують бердянцям ув'язненням за псування георгіївської стрічки
19:46
Оновлено
Вогонь, пожежа
Російська нафтобаза в окупованому Луганську горіла всю ніч, - журналіст
19:44
КМДА
Київська міськрада перейменувала проспект Правди на честь Європейського Союзу
19:40
Ексклюзив
окупанти танк
Для штурму Харкова армії РФ потрібно 100-тисячне військо, - полковник ЗСУ Черник
19:37
Microsoft
Microsoft побудує в американському штаті Вісконсін дата-центр вартістю $3,3 млрд
19:30
Київщина, прикордонники
На Київщині викрили осіб, які розповсюджували наркотики серед військових
19:28
Віктор Орбан
"Нам важлива позиція Угорщини": Зеленський запросив Орбана на Саміт миру
19:26
Ексклюзив
Запоріжжя
За іронією долі окупанти влучили у парк "Перемоги" в Запоріжжі, - депутатка райради Сисоєва
19:22
Руслан Стефанчук
Стефанчук висловився про можливе звільнення міністра Сольського, підозрюваного в оборудках із землею
19:17
Оновлено
Ліна Костенко і Валерій Залужний стали почесними громадянами Києва
Ліна Костенко і Валерій Залужний стали почесними громадянами Києва
19:15
OPINION
Микола Княжицький
Майже півтора року триває розгляд Верховною Радою законопроєкту про заборону російської церкви
19:07
електроенергія
Велика Британія внесе 23 млн євро у Фонд підтримки енергетики України
19:03
Російські хакери
Росія атакує Польщу в кіберпросторі, щоб отримати дані про військову підтримку України, – міністр Гавковський
19:02
Кая Каллас
Прем'єрка Естонії Каллас закликала не переходити на російську мову в розмовах з "неестонцями"
18:57
Мобілізація
Росіяни, впливаючи на українську молодь, намагаються зірвати мобілізацію в Україні
18:34
Україна ЄС
Посли ЄС погодили використання доходів від російських активів для підтримки України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV