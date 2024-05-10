Євробачення-2024: Бельгія перервала трансляцію півфіналу закликом до припинення вогню в Газі

Про це повідомляє Eurovoix news.

У четвер, 9 травня, у Мальме відбувся другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". У ньому взяли участь представники 16 країн, зокрема і Еден Голан з Ізраїлю, участь якої викликала чимало суперечок.



Голландськомовний суспільний мовник у Бельгії ACOD-VRT ненадовго перервав початок прямої трансляції другого півфіналу шоу, щоб вивести на екрани повідомлення із закликом припинити вогонь в Газі.

"Це страйк. Ми засуджуємо порушення державою Ізраїль прав людини. Крім того, держава Ізраїль знищує свободу слова. Тому ми на мить перериваємо трансляцію. Припиніть вогню зараз. Зупиніть геноцид зараз", - зазначалося в повідомленні голландською мовою, яке зʼявилося на телеекранах глядачів.

Окрім цього, біля будівель мовників VRT і RTBF (державний мовник "Франкомовне бельгійське радіо і телебачення", - ред.) відбулися протести проти участі Бельгії в Євробаченні-2024 через участь у конкурсі Ізраїлю.

Цьогорічний представник Бельгії на пісенному конкурсі в Мальме Mustii під час виступу закликав до миру. На плечі співака було написано peace, що можна було побачити під кінець номера.

Деякі з артистів цьогорічного Євробачення, зокрема представник Фінляндії Windows95Man учасник від Данії SABA, також заявили, що вважають неправильним брати участь у Євробаченні, коли в ньому бере участь Ізраїль. Представник Швеції на Євробаченні-2011 Ерік Сааде 7 травня виступав на відкритті першого півфіналу пісенного конкурсу. Він порушив правила Євробачення, вийшовши з палестинською символікою.

За підсумками другого півфіналу Євробачення, який пройшов 9 травня, до фіналу пройшли представники 10 країн. За кілька годин до шоу в Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні та закликали припинити вогонь у Газі.

На початку травня Європейська мовна спілка повідомила, що кожного, хто спробує принести палестинський прапор або табличку з політичним змістом на шоу Євробачення, зупинять на вході охоронці. Пропалестинські активісти, які хочуть, щоб Ізраїль не брав участі в пісенному конкурсі, оголосили масові мітинги в центрі Мальме, за кілька кілометрів від місця проведення конкурсу Malmo Arena.

Попри протести та офіційні звернення до Європейської мовної спілки, Ізраїль бере участь у Євробаченні. Але градус напруги в місті високий, тож Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Мальме, не розкривати свою ідентичність, не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.

Поліція Швеції своєю чергою вдалася до безпрецедентних заходів. Уперше Євробачення охоронятимуть мобільні ракетні системи c-UAS для протидії безпілотним авіаційним системам, що закриють небо над Мальме. Також працюватиме так зване скандинавське підкріплення - додатково приїдуть поліцейські з Данії та Норвегії, які охоронятимуть усе: від арени до подій, готелів і демонстрацій.

Разом із тим поліція Мальме запевнила, що посилить заходи безпеки.

8 травня ізраїльська співачка Еден Голан виступила на генеральній репетиції Євробачення-2024 під незадоволений гул глядачів, компанія Kan подала скаргу до Європейської мовної спілки та до SVT.