Готуються до застосування дронів: на період Євробачення Швеція закриє повітряний простір над Мальме

Про це повідомляє шведський мовник SVT.

Потенційні загрози для Швеції на період проведення Євробачення, зокрема, включають і атаку безпілотників. Для того щоб захистити територію, поліція Швеції перекриє повітряний простір і застосує технологію, яка запобігає прольоту дронів.

Просто зараз поліція проводить ретельну підготовку до пісенного конкурсу. Так, Національний оперативний департамент уже перевірив мобільні ракетні системи c-UAS для протидії безпілотним авіаційним системам у Мальме.

"Ми дбаємо про те, щоб цей ресурс (мобільні ракетні системи c-UAS, - ред.) був доступний у південному регіоні. Звичайно, [дрони] можуть зірвати захід. Буде створено заборонену для польотів зону, і ми зможемо використовувати цю систему для моніторингу та забезпечення порядку", — заявив голова командування поліції Пер Енгстрьом.

Поліція підготувала також "скандинавське підкріплення" - додатково приїдуть поліцейські з Данії та Норвегії, які охоронятимуть усе: від арени до подій, готелів і демонстрацій.

Збройні сили також беруть участь на запрошення поліції, але не коментують свою участь у ЗМІ.

"Збройні сили можуть певною мірою допомогти в питаннях матеріально-технічного забезпечення та інших спеціальностях, які нам можуть знадобитися", — уточнив Пер Енгстрьом.

Очікується, що кількість поліції на час Євробачення в Мальме стане однією з наймасштабніших в історії Швеції. Тисячі поліцейських залучені до заходів безпеки, і в Сконе (провінція у південній Швеції) поліцейським не надають відпустку у зв’язку з пісенним конкурсом.

"Зараз ми не бачимо конкретної цілеспрямованої загрози проти події, але є загроза проти Швеції як країни та нації. Це, звичайно, стосується і Євробачення", — додав Пер Енгстрьом.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Воно вважається "найбільш пропалестинським" містом у Швеції, адже там проживає найбільша кількість палестинських переселенців у скандинавській країні. Тому Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Євробачення-2024, не розкривати свою ідентичність у Мальме. Їм радять не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.

Разом із тим поліція Мальме запевнила, що посилить заходи безпеки. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

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