Ізраїль закликав своїх громадян не ходити з національною символікою під час Євробачення у Мальме

Про це пише ізраїльське видання YNET.

Рада національної безпеки Ізраїлю (NSH) напередодні Песаху та масштабних культурних і спортивних подій у світі оприлюднила повідомлення для своїх громадян, у якому наголосила, що з початку війни у жовтні 2023 року значно зросла терористична загроза для ізраїльтян за кордоном.

Ізраїльтян закликали уникати поїздок до Туреччини, Марокко, Єгипту (включаючи Синай) і Йорданії. Офіційне попередження також стосується тих, хто має намір полетіти на пісенний конкурс "Євробачення" в пропалестинське шведське місто Мальме.

В офіційних рекомендаціях ізраїльтянам радять уникати місць великого скупчення людей, зберігати підвищену пильність у громадських місцях та не демонструвати ізраїльську символіку.

Ізраїльський політик, який займається запобіганням терористичним загрозам у світі, заявив 29 березня, що радить ізраїльтянам, які поїдуть на пісенний конкурс "Євробачення", не розкривати там свою ізраїльську ідентичність.

"Це той випадок, коли правильно дотримуватися політики аскетизму. Саме місце проведення конкурсу, ймовірно, буде під дуже високим рівнем захисту безпеки, але з інших можуть виникнути проблеми. Мальме – це місто з багатьма ворожими районами. Ми не кажемо, що не варто туди їхати, але ті, хто подорожуватимуть, не повинні демонструвати там свій сіонізм, тож не треба ходити з ізраїльськими прапорами. Це може створити проблеми, зокрема, спровокувати вуличні бійки", - додав політик, імʼя якого не називається.

Чиновник підкреслив, що наразі немає відомостей про конкретні наміри терористичних елементів завдати шкоди ізраїльтянам у Швеції. Але він зауважив, що не слід підкреслювати свою ідентичність.

"Ви можете говорити один з одним івритом, але не потрібно кричати через всю вулицю до своїх родичів чи друзів", - додав він.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

Попри те, що музиканти з різних країн закликали бойкотувати Ізраїль та не допустити його до участі у Євробаченні-2024, Європейська мовна спілка винесла рішення, що Ізраїль може взяти участь у пісенному конкурсі. Організатори Євробачення наголошують, що ситуації в Україні та Газі різні, адже Росія здійснює неспровоковану військову агресію.

Утім Європейська мовна спілка (EBU) відхилила першу пісенну заявку Ізраїлю через політичний контекст. Мовник Kan наголошував, що не мінятиме конкурсну пісню. Однак президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ закликав до "необхідних коригувань", щоб Ізраїль міг взяти участь у Євробаченні та "посилив свій голос". 8 березня організатори Євробачення остаточно затвердили пісню Ізраїлю та участь країни у пісенному конкурсі.

Ізраїль своєю представницею обрав 20-річну Еден Голан.