Організатори Євробачення побачили політичний підтекст у пісні October Rain, Ізраїль погодився змінити слова

Про це пише BBC.

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення" побачили порушення правил політичної нейтральності у пісні October Rain представниці Ізраїлю Еден Голан та відхилили її заявку. Ізраїльська телекомпанія Kan раніше наголошувала, що не змінюватиме текст пісні October Rain, сама назва якої є очевидним натяком на напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

Але президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ закликав до "необхідних коригувань", щоб Ізраїль міг взяти участь у шоу. За всю історію участі у пісенному конкурсі Ізраїль 4 рази вигравав Євробачення. Наразі Kan обговорює дві пісні: October Rain, яка наразі є обраною для участі країною, та Dance Forever, яка посіла друге місце.

У своїй заяві 3 березня Kan повідомив, що зв’язався з авторами текстів обох пісень і попросив їх "переробити тексти, зберігаючи при цьому свою творчу свободу".

Вони додали, що президент Герцоґ "підкреслив, що саме в той час, коли ті, хто ненавидить нас, намагаються придушити та бойкотувати Державу Ізраїль", країна "має посилити свій голос" на міжнародних форумах.

Участь Ізраїлю у Євробаченні має бути підтверджена наступної неділі.

Раніше Європейська мовна спілка змушувала національних представників змінювати свої тексти через політичний контекст. Так, у 2009 році Грузія відмовилася від участі в пісенному конкурсі після того, як запропоновану заявку We Don't Wanna Put In було відхилено через явні посилання на російського президента.

Попри те, що музиканти з різних країн закликали бойкотувати Ізраїль та не допустити його до участі у Євробаченні-2024, Європейська мовна спілка винесла рішення, що Ізраїль може взяти участь у пісенному конкурсі. Організатори Євробачення наголошують, що ситуації в Україні та Газі різні, адже Росія здійснює неспровоковану військову агресію.

Ізраїль своєю представницею обрав 20-річну Еден Голан.