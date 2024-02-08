Представниця Ізраїлю на Євробаченні-2024 виступала в анексованому Криму

Імʼя учасниці оголосили в офіційному Instagram Євробачення.

21-річна ізраїльська співачка Еден Голан поїде на Євробачення-2024 від Ізраїлю. За даними з відкритих джерел, артистка прожила 13 років у Москві. Музичну карʼєру вона також розпочала у Росії.

У 2015 році вона брала участь у відборі на Дитяче Євробачення та хотіла виступати від Росії.

У 2016 році Еден виступила на дитячій "Новій хвилі" в анексованому Криму. Там вона виконувала пісню з російською співачкою Нюшею.

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68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня.

Учасник національного відбору Євробачення-2024 Melovin заявив, що має сумніви щодо чесності голосування, але побажав успіху Alyona Alyona та Jerry Heil в Мальме, які перемогли.

Представники низки країн вимагали в Європейської мовної спілки заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні-2024. Однак ЄМС відповіла на заклики заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні-2024. Організатор Євробачення назвав усунення Ізраїлю від участі в пісенному конкурсі недоцільним, адже ізраїльська телекомпанія KAN відповідає всім вимогам для участі.



