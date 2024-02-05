"Є зерно сумніву стосовно голосування": Melovin прокоментував Нацвідбір на Євробачення-2024

Про це він написав в Intagram.

Один з фаворитів національного відбору на Євробачення-2024 Костянтин Бочаров, більш відомий як Melovin, поділився враженнями та думками щодо фіналу. Він подякував за підтримку своїм шанувальникам, заявивши, що його пісня Dreamer була в імʼя них. Разом з тим він висловив розчарування процесом голосування.

"Бали журі стали для мене справжнім здивуванням, робота Дії викликала чимало нервів і питань. Проте я не вважаю, що серед 11 фіналістів були переможці і ті, хто програв — всі учасники були різні музично, мали свій стиль. І це цікаво. Я це говорю не як учасник відбору", - зазначив Melovin.

Разом з тим, він похвалив переможниць Нацвідбору Alyona Alyona та Jerry Heil.

"Щиро бажаю переможцям Alyona Alyona та Jerry Heil гідно представити нашу країну на європейській сцені. Розірвати та завоювати слухача! Бо, як я і казав в кожному інтервʼю, їхня пісня — це роз**б! І я слухав її на повторі", - відзначив музикант.

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Він засудив тих, хто закидав йому невміння програвати, підтвердивши, що голосування дійсно не вважає повністю справедливим.

"У мене є зерно сумніву стосовно голосування, але аж ніяк не до наших переможниць. Ображеним людям бажаю любові всередині", - додав Melovin.

Наприкінці артист анонсував великий сольний концерт у київському клубі ATLAS, який відбудеться 15 лютого.

Нагадаємо, переможцями Нацвідбору на Євробачення-2024 стали Jerry Heil та Alyona Alyona. Вони будуть представляти Україну на пісенному конкурсі у Швеції, який проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня.