Україну на Євробаченні-2024 представлятимуть Jerry Heil та Alyona Alyona

Таким є результат Національного відбору на Євробачення-2024, про що ввечері в неділю, 4 лютого, було заявлено у прямому етері Суспільного.

Найбільше голосів журі та глядачів отримала пісня під назвою Teresa & Maria у спільному виконанні Jerry Heil та Alyona Alyona.

Журі присудило виконавицям 10 балів, а глядачі - 11. Разом це дало 21 бал.



1 глядацький бал - це майже 15 тис. голосів.

Загалом через державний сервіс Дія проголосували понад 1 млн 160 тисяч українців та українок.

Ліва колонка показує кількість балів від журі, посередині - від глядачів, права - загальну суму балів кожного з 11 учасників/учасниць національного відбору Євробачення-2024

Композиція Teresa & Maria присвячена стійкості та здатності перемагати за найбільш несприятливих обставин. Співачки Jerry Heil і Alyona Alyona присвятили її захисникам і захисницям України й усьому українському народу, який змушений зносити випробування війни.

Слова пісні Teresa & Maria від Jerry Heil та Alyona Alyona.



Джере-джере-джерело пробива собі шлях

Що би що би не було, світ на її плечах

Мані-мані-манівці звивисті, скелясті

Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Навіть ще змаля ми шукали шлях

Та життя - петля, ніби для тих, хто падає

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є

Знову не така, то надто м'яка

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець

І хай хтось хоче аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість

Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю

знаєш твій тернистий шлях, саме тому є не даремно

І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко

Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings