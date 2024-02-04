Україну на Євробаченні-2024 представлятимуть Jerry Heil та Alyona Alyona
На пісенному конкурсі Євробачення в 2024 році у шведському місті Мальме Україну будуть представляти Jerry Heil та Alyona Alyona
Таким є результат Національного відбору на Євробачення-2024, про що ввечері в неділю, 4 лютого, було заявлено у прямому етері Суспільного.
Найбільше голосів журі та глядачів отримала пісня під назвою Teresa & Maria у спільному виконанні Jerry Heil та Alyona Alyona.
Журі присудило виконавицям 10 балів, а глядачі - 11. Разом це дало 21 бал.
1 глядацький бал - це майже 15 тис. голосів.
Загалом через державний сервіс Дія проголосували понад 1 млн 160 тисяч українців та українок.
Ліва колонка показує кількість балів від журі, посередині - від глядачів, права - загальну суму балів кожного з 11 учасників/учасниць національного відбору Євробачення-2024
Композиція Teresa & Maria присвячена стійкості та здатності перемагати за найбільш несприятливих обставин. Співачки Jerry Heil і Alyona Alyona присвятили її захисникам і захисницям України й усьому українському народу, який змушений зносити випробування війни.
Слова пісні Teresa & Maria від Jerry Heil та Alyona Alyona.
Джере-джере-джерело пробива собі шлях
Що би що би не було, світ на її плечах
Мані-мані-манівці звивисті, скелясті
Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria
All the Divas were born as a human beings
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria
All the Divas were born as a human beings
Навіть ще змаля ми шукали шлях
Та життя - петля, ніби для тих, хто падає
На своїх плечах ще мале дівча
Несе з болю чан і вбача, що то вада є
Знову не така, то надто м'яка
Одяг на кістках, голяка чи то під вінець
Де твоє дитя? Що твоє життя?
Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець
І хай хтось хоче аби ми зламались
Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець
І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість
Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість
Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю
знаєш твій тернистий шлях, саме тому є не даремно
І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко
Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria
All the Divas were born as a human beings
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria
All the Divas were born as a human beings
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