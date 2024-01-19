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Європейська мовна спілка відповіла на заклики заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні-2024

19 січня, 2024 п'ятниця
14:48
Культура Євробачення 2023

Організатор Євробачення назвав усунення Ізраїлю від участі в пісенному конкурсі недоцільним, адже ізраїльська телекомпанія KAN відповідає всім вимогам для участі

Про це повідомляє шведська газета Aftonbladet.

Європейська спілка радіомовлення і телебачення, яка є організатором Євробачення, прокоментувала заклики заборонити Ізраїлю брати участь у цьогорічному пісенному конкурсі. Члени мовної спілки вважають, що ізраїльський суспільний мовник KAN відповідає всім вимогам для участі в конкурсі.

"Пісенний конкурс "Євробачення" — це конкурс суспільних мовників з усієї Європи та Близького Сходу, які є членами Європейської мовної спілки. Це конкурс для мовників, а не урядів, і ізраїльський мовник бере участь у ньому вже 50 років", – зазначили в заяві ЄМС.

Європейська мовна спілка також зауважила, що прагне зберегти статус конкурсу як "аполітичної події, яка об’єднує людей по всьому світу музикою".

Організатори Євробачення також підкреслили, що це рішення відповідає тому, як міжнародні спортивні федерації все ще вітають ізраїльських спортсменів на великих змаганнях.

Раніше у деяких країнах світу закликали усунути Ізраїль від пісенного конкурсу "Євробачення" через війну в Газі та численні жертви серед цивільного населення. Підписанти подібних закликів наголошували на тому, що в 2022 році Росія була виключена з конкурсу через вторгнення в Україну.

Минулого тижня понад 1400 фінських професійних музикантів звернулися до громадського мовника Yle з вимогою повпливати на Європейську мовну спілку, щоб та заборонила Ізраїлю брати участь у конкурсі через нібито "воєнні злочини" в Газі. Загалом наростає тенденція до несхвалення участі країни у пісенному конкурсі цьогоріч.

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Організатори Нацвідбору уже опублікували пісні фіналістів та оголосили порядок виступів. Наразі відомий повний список фіналістів. ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії.

Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.

Наразі Україна стала головним фаворитом Євробачення-2024, посівши перше місце в рейтингах букмекерів.

Євробачення
музика
Ізраїль
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