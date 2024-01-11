Організатори Нацвідбору Євробачення-2024 опублікували пісні фіналістів та оголосили порядок виступів
Організатори Національного відбору пісенного конкурсу "Єврбачення-2024" провели жеребкування та оголосили, у якому порядку виступатимуть 11 фіналістів
Про це вони повідомили в своєму телеграм-каналі.
Суспільне Мовлення провело жеребкування та визначило, у якому порядку виходитимуть на сцену фіналісти Національного відбору Євробачення-2024, який відбудеться 3 лютого. Відкриє фінал молодий репер YAKTAK композицією Lalala, а завершить Нацвідбір виступ гурту NAHABA з піснею GLASSS.
Окрім цього, організатори оприлюднили композиції, з якими учасники фіналу змагатимуться за право представляти Україну у Мальме. Послідовність фіналістів виглядає наступним чином.
1. YAKTAK — Lalala
2. INGRET — Keeper
3. NAZVA — Slavic English
4. ANKA — "Палала"
5. Drevo — Endless chain
6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
7. MÉLOVIN — DREAMER
8. SKYLERR — Time is running out
9. Ziferblat — Place I Call Home
10. YAGODY — Tsunamia
11. NAHABA — GLASSS
Як і в попередні роки, переможця або переможницю відбору, що представлятиме Україну на Євробаченні-2024, визначать за результатами голосування журі й глядачів. З міркувань безпеки фінал шоу буде закритим, і навіть місце проведення оголошувати не будуть.
10 фіналістів обрало професійне журі, а за ще одного голосували українці в "Дії". ANKA стала 11-ю учасницею за результатами голосування.
68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.
Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.33 Купівля 38.33Продаж 39.02
- EUR Купівля 41.95Продаж 43
- Актуальне
- Важливе