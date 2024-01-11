Організатори Нацвідбору Євробачення-2024 опублікували пісні фіналістів та оголосили порядок виступів

Про це вони повідомили в своєму телеграм-каналі.

Суспільне Мовлення провело жеребкування та визначило, у якому порядку виходитимуть на сцену фіналісти Національного відбору Євробачення-2024, який відбудеться 3 лютого. Відкриє фінал молодий репер YAKTAK композицією Lalala, а завершить Нацвідбір виступ гурту NAHABA з піснею GLASSS.

Окрім цього, організатори оприлюднили композиції, з якими учасники фіналу змагатимуться за право представляти Україну у Мальме. Послідовність фіналістів виглядає наступним чином.

1. YAKTAK — Lalala

2. INGRET — Keeper

3. NAZVA — Slavic English

4. ANKA — "Палала"

5. Drevo — Endless chain

6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

7. MÉLOVIN — DREAMER

8. SKYLERR — Time is running out

9. Ziferblat — Place I Call Home

10. YAGODY — Tsunamia

11. NAHABA — GLASSS

Як і в попередні роки, переможця або переможницю відбору, що представлятиме Україну на Євробаченні-2024, визначать за результатами голосування журі й глядачів. З міркувань безпеки фінал шоу буде закритим, і навіть місце проведення оголошувати не будуть.

10 фіналістів обрало професійне журі, а за ще одного голосували українці в "Дії". ANKA стала 11-ю учасницею за результатами голосування.

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.