Організатори Нацвідбору Євробачення-2024 оголосили імʼя одинадцятого фіналіста

Про це повідомляє "Суспільне Євробачення".

Організатор Нацвідбору "Суспільне Мовлення" завершило опитування глядачів у "Дії", в якому українці обрали ще одного, одинадцятого, фіналіста Національного відбору на Євробачення-2024. За результатами онлайн-голосування у фінал потрапила співачка ANKA з піснею "Палала". Вона набрала 26,78% голосів, за неї проголосували 80 944 людей.

Глядацьке онлайн-голосування тривало з 15 до 21 грудня. За цей час свій голос встигли віддати понад 300 тисяч українців. ANKA приєднається до 10 фіналістів, обраних за результатами прослуховування.

Наразі повний список фіналістів Нацвідбору виглядає наступним чином:

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

ANKA — "Палала"

Drevo — Endless chain

INGRET — Keeper

MЕLOVIN — DREAMER

NAHABA — GLASSS

NAZVA — Slavic English

SKYLERR — Time is running out

YAGODY — Tsunamia

YAKTAK — Lalala

Ziferblat — Place I Call Home

Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Представника України на пісенному конкурсі у Мальме визначать за результатами голосування журі й глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

68-й пісенний конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

28 серпня Україна підтвердила свою участь. Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого.

Днями шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени і дизайну освітлення та показала фото.