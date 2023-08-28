Україна підтвердила участь у Євробаченні-2024. У нацвідборі будуть зміни

Про це повідомляє Суспільне Мовлення.

Зазначається, що музичним продюсером Нацвідбору на "Євробачення-2024" вдруге стане музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой). Цього разу Нацвідбір матиме нововведення.

"Днями розпочнеться приймання заявок на участь у Нацвідборі й новий сезон "Євробачення" в Україні. Звертаюся зараз до всіх: вмикайтесь, ми маємо створити й обрати наступну пісню, якою буде пишатися країна, пісню, яка підкорить серця всієї Європи й запалить нову зірку з України. Цього року на вас чекає сюрприз — ви зможете самі обрати одного з фіналістів. Попереду багато цікавого", — розповів Шуров.

Зокрема повідомляється, що голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська теж наголосила, що у цьогорічному Нацвідборі будуть нововведення, які дозволять українцям "ще більше долучитися до ухвалення ключових рішень відбору".

"Більше інформації про умови та новинки Нацвідбору з’явиться вже цього тижня, коли стартує приймання заявок", — зазначила вона.