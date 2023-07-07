Про це повідомила Європейська спілка радіомовлення й телебачення (EBU).

Мальме було обрано за результатами ретельного конкурсу, в якому оцінювалися такі критерії, як наявність інфраструктури, здатність прийняти тисячі приїжджих, делегацій, знімальних груп, вболівальників та журналістів.

Гранд-фінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться в суботу, 11 травня, на Мальме-Арені, а півфінали відбудуться того ж тижня, у вівторок, 7 травня, і в четвер, 9 травня.

Євробачення – це щорічний пісенний конкурс, який проводять із 1956 року.