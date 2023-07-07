Організатори Євробачення визначилися з містом, яке прийматиме конкурс у 2024 році
Євробачення-2024 проведуть у шведському Мальме. Це місто прийматиме пісенний конкурс уже втретє після 1992 та 2013 років
Про це повідомила Європейська спілка радіомовлення й телебачення (EBU).
Мальме було обрано за результатами ретельного конкурсу, в якому оцінювалися такі критерії, як наявність інфраструктури, здатність прийняти тисячі приїжджих, делегацій, знімальних груп, вболівальників та журналістів.
Гранд-фінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться в суботу, 11 травня, на Мальме-Арені, а півфінали відбудуться того ж тижня, у вівторок, 7 травня, і в четвер, 9 травня.
Євробачення – це щорічний пісенний конкурс, який проводять із 1956 року.
- У міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" здобула перемогу шведська виконавиця Loreen. Україна, яку представляв гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel, у фіналі посіла шосту позицію.
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