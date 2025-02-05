"Ворог копає багатоповерхові нори, звідки його непросто викурити": "Хартія" про оборону на північ від Харкова
Представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов зазначив, що оператори БПЛА планомірно щодня і щоночі руйнують ворожі укриття, викурюючи ворога з нір
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Тримаємо фронт на північ від Харкова, між селищем Липці та кордоном. Наше головне завдання – продовжувати завдавати ураження ворогу, не даючи йому накопичуватися і рухатися в бік кордону, що ми, власне, й робимо в лісах та лісосмугах, які розташовані між Липцями і вище на північ", - пояснив Дегтярьов.
За словами представника служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", специфіка місцевості визначає характер боїв. Просування та будь-який рух в щільних, насичених лісосмугах, дуже обмежений.
"Росіяни дуже добре вміють копати. Вони копають багатоповерхові нори на одну-дві людини, звідки непросто їх викурювати. Наше головне завдання - підсилювати наших пілотів БПЛА та ударні дрони, які планомірно щодня і щоночі руйнують ворожі укриття, викурюючи їх з цих нір, руйнують їхні шляхи підвезення, мінують шляхи підходу", - наголосив Дегтярьов.
- Від початку доби, 5 лютого, на російсько-українському фронті зафіксували 50 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські окупанти 12 разів намагалися потіснити українських захисників із займаних позицій.
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