"Ворог копає багатоповерхові нори, звідки його непросто викурити": "Хартія" про оборону на північ від Харкова

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Тримаємо фронт на північ від Харкова, між селищем Липці та кордоном. Наше головне завдання – продовжувати завдавати ураження ворогу, не даючи йому накопичуватися і рухатися в бік кордону, що ми, власне, й робимо в лісах та лісосмугах, які розташовані між Липцями і вище на північ", - пояснив Дегтярьов.

За словами представника служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", специфіка місцевості визначає характер боїв. Просування та будь-який рух в щільних, насичених лісосмугах, дуже обмежений.

"Росіяни дуже добре вміють копати. Вони копають багатоповерхові нори на одну-дві людини, звідки непросто їх викурювати. Наше головне завдання - підсилювати наших пілотів БПЛА та ударні дрони, які планомірно щодня і щоночі руйнують ворожі укриття, викурюючи їх з цих нір, руйнують їхні шляхи підвезення, мінують шляхи підходу", - наголосив Дегтярьов.