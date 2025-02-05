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З початку доби на фронті відбулося 50 боєзіткнень: на Покровському напрямку окупанти здійснили 12 атак

Катерина Ганжа
5 лютого, 2025 середа
16:22
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби, 5 лютого, на російсько-українському фронті зафіксували 50 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські окупанти 12 разів намагалися потіснити українських захисників із займаних позицій

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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00. 

 "Ворог, попри значні втрати, продовжує спроби прорвати оборону  українських військ", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти двічі намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у напрямку Козачої Лопані, наші захисники відбили одну атаку росіян, ще один бій триває. 

На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка, на даний час два боєзіткнення тривають. 

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Колодязів та Торського. Наразі точиться два бої. 

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував позиції українських захисників у напрямках Сіверська та Верхньокам’янського, шість атак вже відбито, точаться два бої.

На Краматорському напрямку українські оборонці відбили дві атаки противника в районах Часового Яру та Ступочок, ще одне боєзіткнення триває дотепер. КАБом противник завдав авіаудару по Ступочкам.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій в районах Торецька та Щербинівки, де Сили оборони відбили чотири штурми російських підрозділів. Під авіаударами опинилися Клебан-Бик та Катеринівка.

На Покровському напрямку противник здійснив 12 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили вісім атак. Втрати ворога уточнюються.  Бої тривають.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили дві атаки окупаційної армії в районі Костянтинополя, ще одне боєзіткнення триває. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Комар, Розлив, Бурлацьке та Багатир.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю та Новополю.

На Курщині українські захисники відбили одну атаку загарбників, ще чотири боєзіткнення триває. Крім того, ворог здійснив 202 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів. 

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив. 

  • Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1140 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 9 танків РФ.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Запорізька область
Харківщина
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
Курськ
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