Взаємовигідна співпраця України та США не обмежується лише природними ресурсами, - Сибіга

Про це він сказав на спільній пресконференції з британським колегою Девідом Леммі, передає Укрінформ.

Сибіга наголосив, що План перемоги президента Зеленського містить пункт про можливості українських партнерів інвестувати у спільну розробку корисних копалин. За його словами, це є спільним інтересом та одне з втілень реалізації концепту "мир завдяки силі".

"Я хочу також підкреслити, що коло спільних зацікавлень і взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими стратегічними ресурсами. Наприклад, величезний потенціал, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, ми бачимо в можливості закупівлі LNG-газу в Сполучених Штатів Америки", - додав міністр.

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Також очільник МЗС наголосив, що Україна має надзвичайно потужні підземні газові сховища й згадав про спільний інтерес і можливості для бізнесу США у відбудові України та про заморожені російські активи.

"Тут теж є поле зацікавленості для їх використання, у тому числі для закупівлі зброї для потреб України", - зауважив Сибіга.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.