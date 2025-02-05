Взаємовигідна співпраця України та США не обмежується лише природними ресурсами, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що потенційна співпраця зі США не обмежена лише природними ресурсами, згадавши про сфери постачання скрапленого газу в Європу, використання заморожених активів РФ і відбудову
Про це він сказав на спільній пресконференції з британським колегою Девідом Леммі, передає Укрінформ.
Сибіга наголосив, що План перемоги президента Зеленського містить пункт про можливості українських партнерів інвестувати у спільну розробку корисних копалин. За його словами, це є спільним інтересом та одне з втілень реалізації концепту "мир завдяки силі".
"Я хочу також підкреслити, що коло спільних зацікавлень і взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими стратегічними ресурсами. Наприклад, величезний потенціал, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, ми бачимо в можливості закупівлі LNG-газу в Сполучених Штатів Америки", - додав міністр.
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Також очільник МЗС наголосив, що Україна має надзвичайно потужні підземні газові сховища й згадав про спільний інтерес і можливості для бізнесу США у відбудові України та про заморожені російські активи.
"Тут теж є поле зацікавленості для їх використання, у тому числі для закупівлі зброї для потреб України", - зауважив Сибіга.
Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо
Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.
Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії.
Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".
4 лютого президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.
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