Трамп і рідкісноземельні метали України
У нас почали деякі особи стрибати, як індіанці перед "білим паном", показуючи свій комплекс меншовартості
З приводу рідкісноземельних металів та пропозицій від США. Читайте книги Трампа. Там все написано: "Ніколи не приймай першу пропозицію". А то у нас почали деякі особи стрибати, як індіанці перед "білим паном", показуючи свій комплекс меншовартості. Деякі ідіоти пропонують віддати надра на 99 років. Ну прямо як британці нагинали Китай у ХІХ сторіччі, коли змусили Гонконг віддати на 97 років.
Видобувати ресурси можна спільно і з Путіним на не підконтрольній Україні території, якщо її він захопить, а там буде американська корпорація. Вони можуть домовитись і без нас.
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Наші зустрічні пропозиції повинні лунати приблизно так:
- Кордони 1991 року. Бо на Донбасі та в Криму теж багато чого є.
- Розподіл прибутку 50 на 50.
- Зобов'язання на будівництва заводів, які виробляють кінцеву продукцію, а не просто сировину. Бо гроші основні заробляє той, хто виробляє кінцеву продукцію. А там, де видобувається сировина, залишається купа виритого ґрунту та проблеми з екологією.
- Мінімум 5000 американських солдатів як постійний контингент на території України.
Тоді це буде виглядати більш вигідно. Бо торгувати надрами та сировиною — це злочин проти економіки та народу України.
Але щоб наші пропозиції звучали більш реалістично — клепати власну зброю та довбати по території Росії. Може, ця пропозиція Трампа і не буде актуальною і йому доведеться конкурувати з корпораціями інших країн - Кореї, Японії, Німеччини тощо.
Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи
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