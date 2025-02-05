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В Ірландії показали українські документалки про Голодомор та сучасну війну

Дар'я Тарасова
5 лютого, 2025 середа
15:15
Кіно

На міжнародному кінофестивалі Dingle Distillery International Film Festival в Ірландії представили документальні стрічки "Сімейний альбом" та "Незламні діти. Я чекаю"

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Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Міжнародний кінофестиваль Dingle Distillery International Film Festival (DDIFF) в партнерстві з недержавною організацією NEWKD представив спеціальну кінопрограму українських та ірландських фільмів на спільні історичні теми.

Під час заходу показали чотири стрічки на теми війни та голоду, які підкреслили зв'язок між Ірландією та Україною.

Як зауважив менеджер NEWKD Роберт Кері, Ірландія поділяє спільний з Україною досвід стійкості, боротьби та надії, який може надихнути на солідарність та взаємну повагу.

"Для Ірландії досі надзвичайно болючою є тема Великого голоду, який в 1845-1849 роках забрав життя понад 1 млн людей, ще 1 млн громадян виїхали за межі країни. Запекла боротьба за незалежність від Британської імперії тривала тут довгі століття, і завершилась повним її здобуттям лише в 1949 році. Тому ми чудово розуміємо українців і всіляко їх підтримуємо", - наголосив Кері.

Пані посол України в Ірландії Лариса Герасько представила фільм "Сімейний альбом" режисерки Марини Ткачук. Стрічка розповідає неймовірну історію Самари Пірс, британської фотографки, чий прадід - австрійський інженер Олександр Вінербергер став випадковим свідком Голодомору в 1933 році. Він зумів задокументувати геноцид та таємно передати фотоальбоми з історичними світлинами до Відня. Правнучка Самара, яка успадкувала сімейний альбом, досліджує тему Голодомору та сучасної війни в Україні, вона продовжує справу прадіда, доносячи правду.

Фільм знятий в 2023 році Good Morning Films спільно з національним музеєм Голодомору і був в прокаті в листопаді 2023-го.

"Вкрай важливо розуміти, що сучасна війна в Україні, цей геноцид – це не лише питання територіальної суперечки чи політичного конфлікту. Це продовження того самого гноблення, яке мучило Україну вже понад століття. Страждання українського народу сьогодні є прямим наслідком давніх імперських амбіцій, аби зламати дух та ідентичність України", - поділилась Лариса Герасько.

Також був представлений документальний фільм "Незламні діти. Я чекаю", знятий українським продакшеном Online.ua. Героями фільму стали діти, які були вимушені поїхати з України, проте повернулися і чекають на повернення інших, діти, які отримали поранення внаслідок російських ударів, проте не зламалися, діти, які допомагають військовим та всіма силами наближають нашу перемогу.

Ірландська секція була представлена стрічкою "Лист батька", короткометражним фільмом про священника Джо Маллінна, який обрав цей шлях, виконавши заповіт свого батька Майкла Маллінна. Повстанець і борець за незалежність Ірландії в ніч перед стратою написав прощальний лист дружині, в якому попросив їхнього трирічного сина стати священником. Цей фільм розповідає цю неймовірну історію та про надзвичайне життя, яке розгорнулося для Джозефа, коли він виконав бажання свого батька.

Arracht - ірландськомовний фільм, що розповідає зворушливу історію про подолання горя, боротьбу за виживання та віднайдення надії, коли все втрачено. Дія фільму відбувається під час ірландського голоду в 1845 році. З музикою від Kila, цей фільм, обраний як заявка Ірландії на 93-тю премію "Оскар".  

 

Теги:
Новини
Світ
Культура
Голодомор
Ірландія
кінофестиваль
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