Азербайджан виділив Україні $1 млн гуманітарної допомоги на закупівлю електрообладнання
Азербайджан 5 лютого виділив $1 млн для закупівлі та відвантаження електрообладнання вітчизняного виробництва з подальшою передачею його Україні
Про це йдеться в указі президента Азербайджану Ільхама Алієва.
"Виходячи з принципів гуманізму, Азербайджанська Республіка надає гуманітарну допомогу багатьом країнам світу на двосторонній і багатосторонній основі", - йдеться у тексті документа.
Зазначається, що у зв'язку з ситуацією, що склалася в Україні, уряд Азербайджану неодноразово надсилав українському народу гуманітарну допомогу.
"Виділити міністерству енергетики Азербайджанської Республіки з резервного фонду президента Азербайджанської Республіки кошти в розмірі 1,0 (одного) мільйона доларів США в еквіваленті в манатах, передбачених у державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2025 рік, для закупівлі та відвантаження електрообладнання, виготовленого в Азербайджанській Республіці, з метою надання гуманітарної допомоги Україні", - йдеться в указі Алієва.
- Наприкінці січня президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова забезпечити Європу азербайджанським газом замість російського.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.96
- EUR Купівля 42.96Продаж 43.71
- Актуальне
- Важливе