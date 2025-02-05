Азербайджан виділив Україні $1 млн гуманітарної допомоги на закупівлю електрообладнання

Про це йдеться в указі президента Азербайджану Ільхама Алієва.

"Виходячи з принципів гуманізму, Азербайджанська Республіка надає гуманітарну допомогу багатьом країнам світу на двосторонній і багатосторонній основі", - йдеться у тексті документа.

Зазначається, що у зв'язку з ситуацією, що склалася в Україні, уряд Азербайджану неодноразово надсилав українському народу гуманітарну допомогу.

"Виділити міністерству енергетики Азербайджанської Республіки з резервного фонду президента Азербайджанської Республіки кошти в розмірі 1,0 (одного) мільйона доларів США в еквіваленті в манатах, передбачених у державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2025 рік, для закупівлі та відвантаження електрообладнання, виготовленого в Азербайджанській Республіці, з метою надання гуманітарної допомоги Україні", - йдеться в указі Алієва.