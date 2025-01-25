Україна готова забезпечити Європу азербайджанським газом замість російського, – Зеленський

Про це президент заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду.

Зеленський розповів, що спілкувався щодо газу з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на зустрічі у Швейцарії.

За його словами, на сьогодні видобуток газу в Азербайджані сягає близько 40 млрд кубів, з яких країна використовує приблизно 14-15 млрд кубів. Тож на сьогодні експортні спроможності Азербайджану становлять близько 25 млрд кубів.

"Ми з ним (Алієвим, – ред.) говорили, що б він міг експортувати. І він, до речі, експортує газ до багатьох країн. Ми можемо використовувати й нашу інфраструктуру, якщо іншим країнам, зокрема, у Східній Європі, дійсно потрібен газ, а не потрібен російський газ", – сказав президент.

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Він наголосив, що Україна ніколи не відмовляла в експорті газу – лише російського, аби не давати росіянам заробляти.

"Давати заробляти на своєму видобутку азербайджанцям – у нас прекрасні відносини – з задоволенням. Допомагати Словаччині й іншим країнам – з задоволенням. Якщо йдеться не про російський газ", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна може підписати відповідні контракти й швидко налагодити транзит газу, коли "почує сигнал від людей у Тирасполі, у Словаччині та в іншій частині Європи".

Що передувало

Уранці середи, 1 січня, Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. У відповідь на це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо застеріг, що його країна може залишити Україну без гуманітарної допомоги, прийняти рішення про значне скорочення або повне скасування пільг для біженців або зупинити постачання електроенергії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також розкритикував Україну за зупинку транзиту газу РФ та заявив, що Будапешт може вжити контрзаходів.