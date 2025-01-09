Зупинка транзиту російського газу: Фіцо погрожує залишити Україну без гуманітарної допомоги
Словаччина може залишити Україну без гуманітарної допомоги, прийняти рішення про значне скорочення або повне скасування пільг для біженців або зупинити постачання електроенергії
Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
Він також зазначив, що на політичному рівні Словаччина може застосувати право вето щодо низки рішень Європейського Союзу.
Проте, як підкреслив Фіцо, країна вдасться до таких заходів тільки в тому випадку, якщо не буде інших варіантів.
Він сказав, що його погрози – це можливість показати, як повинен поводитися лідер суверенної країни.
Фіцо також повідомив про створення спеціальної робочої групи для обговорення наслідків припинення транзиту російського газу через Україну. До її складу увійдуть представники Словаччини, Європейської комісії та України.
"Це серйозна проблема, і комісар із питань енергетики Дан Йоргенсен знає про неї", – заявив словацький прем’єр.
Також прем’єр відзначив важливість "конструктивних переговорів", що відбулися 9 січня з Єврокомісією, яка, за його словами, виявляє значний інтерес до розв'язання цієї проблеми.
- Уранці 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
- 2 січня Фіцо відреагував на це вкрай критично. "Від імені Smer (керівної партії, - ред.) я повідомляю, що ми готові вести переговори й домовитися в коаліції про припинення постачання електроенергії та суттєве зниження субсидій для громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки", - заявив очільник уряду Словаччини.
- У Польщі на тлі заяв Фіцо запевнили, що готові збільшити постачання електроенергії для України.
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