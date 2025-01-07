У Польщі заявили про готовність збільшити постачання електроенергії для України

У жовтні 2024 року єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між Нафтогазом і Газпромом про транзит через Україну російського газу.

На це Фіцо повідомив, що Словаччина проведе серію переговорів, аби забезпечити постачання газу РФ через Україну після закінчення чинного транзитного контракту.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії. Також він розповів, за яких умов Україна розгляне транзит газу до Європи. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію.

Роберт Фіцо у відеозверненні 27 грудня погрожував, що з 1 січня його країна може припинити постачання електроенергії до України через відмову від транзиту російського газу.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував його погрози, заявивши, що ймовірно, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт.

Уранці середи, 1 січня, Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

Водночас Фіцо у своїй новорічній промові заявив, що припинення транзиту російського газу через Україну матиме "серйозні наслідки для всіх" у Європейському Союзі, але вони не торкнуться Москви.

Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу Україною "диверсією Зеленського" та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців.