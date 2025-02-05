Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану й мобілізації

Про це йдеться в картках законопроєктів №12404 та №12405.

Таким чином, термін дії воєнного стану й мобілізації продовжили на 90 діб - до 9 травня 2025 року. За відповідні законопроєкти Верховна Рада проголосувала 15 січня.

Тоді рішення підтримали 315 народних депутатів.

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