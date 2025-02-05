Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану й мобілізації
Президент Володимир Зеленський 5 лютого підписав законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 9 травня
Про це йдеться в картках законопроєктів №12404 та №12405.
Таким чином, термін дії воєнного стану й мобілізації продовжили на 90 діб - до 9 травня 2025 року. За відповідні законопроєкти Верховна Рада проголосувала 15 січня.
Тоді рішення підтримали 315 народних депутатів.
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- 5 листопада 2024 року Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого 2025 року.
- 15 січня ВРУ проголосувала за продовження воєнного стану в Україні, а також за продовження загальної мобілізації. Згідно з законопроєктом, передбачено продовження воєнного стану по всій території України на 90 діб, з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
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