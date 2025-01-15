Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні до 9 травня
Верховна Рада в середу, 15 січня, проголосувала за продовження воєнного стану в Україні, а також за продовження загальної мобілізації
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
"Рада проголосувала за законопроєкт №12404 про чергове продовження строку дії воєнного стану в Україні", - написав Железняк.
Відповідне рішення підтримали 315 народних депутатів.
Відповідно до законопроєкту "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", передбачено продовження воєнного стану по всій території України на 90 діб, з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
Також Рада проголосувала за закон №12405 про чергове продовження проведення загальної мобілізації. Відповідне рішення підтримали 310 народних депутатів. Загальну мобілізацію також продовжили до 9 травня.
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації вже 14-й раз. Тепер ухвалені законопроєкти має підписати президент Володимир Зеленський
- Законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації Зеленський зареєстрував 14 січня.
- Перед тим 5 листопада Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого 2025 року.
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