Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні до 9 травня

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

"Рада проголосувала за законопроєкт №12404 про чергове продовження строку дії воєнного стану в Україні", - написав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 315 народних депутатів.

Відповідно до законопроєкту "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", передбачено продовження воєнного стану по всій території України на 90 діб, з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Також Рада проголосувала за закон №12405 про чергове продовження проведення загальної мобілізації. Відповідне рішення підтримали 310 народних депутатів. Загальну мобілізацію також продовжили до 9 травня.

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації вже 14-й раз. Тепер ухвалені законопроєкти має підписати президент Володимир Зеленський