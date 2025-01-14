Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 січня, зареєстрував законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації
Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Так, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.
Президент пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію на 90 діб, тобто до 9 травня.
- 5 листопада Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - до 7 лютого 2025 року.
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