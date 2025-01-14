Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Так, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

Президент пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію на 90 діб, тобто до 9 травня.