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Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану

Світлана Кравченко
6 листопада, 2024 середа
09:33
Суспільство Володимир Зеленський

У вівторок, 5 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - до 7 лютого 2025 року

Зміст

Про це йдеться в картках законопроєктів №12151 та №12152 на сайті Верховної Ради.

Воєнний стан в Україні та загальна мобілізація добігають кінця 10 листопада 2024 року. 

Так, це буде вже 13-те аналогічне рішення за час повномасштабної війни.

  • Нагадаємо, 29 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
мобілізація
Війна з Росією
Воєнний стан
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