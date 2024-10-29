В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Так, Верховна Рада України підтримала продовження воєнного стану і загальної мобілізації до 7 лютого 2025 року.

Відповідні укази - за продовження воєнного стану проголосували 311 народних обранців, а за мобілізацію - 304.

Це було вже 13 голосування за воєнний стан від початку повномасштабного вторгнення РФ.