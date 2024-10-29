В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації
У вівторок, 29 жовтня, Верховна Рада підтримала законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
Так, Верховна Рада України підтримала продовження воєнного стану і загальної мобілізації до 7 лютого 2025 року.
Відповідні укази - за продовження воєнного стану проголосували 311 народних обранців, а за мобілізацію - 304.
Це було вже 13 голосування за воєнний стан від початку повномасштабного вторгнення РФ.
- 28 жовтня Зеленський вніс у Верховну Раду проєкти законів про затвердження указів щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.
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