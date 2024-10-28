Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проєкти законів про затвердження указів щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації
Відповідні законопроєкти зареєстровані сьогодні, 28 жовтня.
Проєкт закону про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" №12152 пропонує продовжити загальну мобілізацію в Україні з 10 листопада на 90 днів. А проєкт закону про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№ 12151) – продовжити на такий самий термін строк дії воєнного стану в Україні.
Що відомо про дію воєнного стану й мобілізацію в Україні
Воєнний стан — це особливий правовий режим, який запроваджують у країні або в окремих її місцевостях у випадку збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності. Уперше його було запроваджено з 05:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Потім його неодноразово продовжували.
У серпні президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, тобто до 9 листопада.
- Актуальне
- Важливе