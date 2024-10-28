Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію

Відповідні законопроєкти зареєстровані сьогодні, 28 жовтня.

Проєкт закону про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" №12152 пропонує продовжити загальну мобілізацію в Україні з 10 листопада на 90 днів. А проєкт закону про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№ 12151) – продовжити на такий самий термін строк дії воєнного стану в Україні.

Що відомо про дію воєнного стану й мобілізацію в Україні

Воєнний стан — це особливий правовий режим, який запроваджують у країні або в окремих її місцевостях у випадку збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності. Уперше його було запроваджено з 05:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Потім його неодноразово продовжували.

У серпні президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, тобто до 9 листопада.