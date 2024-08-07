Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, тобто до 9 листопада
Про це свідчать картки законопроєктів на сайті Ради.
Зазначається, що законопроєкти 3892-ІХ і 3891-ІХ було повернуто з підписом президента 7 серпня 2024 року.
Що відомо про дію воєнного стану й мобілізацію в Україні
Воєнний стан — це особливий правовий режим, який запроваджують у країні або в окремих її місцевостях у випадку збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності. Уперше його було запроваджено з 05:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Потім його неодноразово продовжували.
Востаннє, 9 травня, Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, тобто до 11 серпня.
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