Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації

Про це свідчать картки законопроєктів на сайті Ради.

Зазначається, що законопроєкти 3892-ІХ і 3891-ІХ було повернуто з підписом президента 7 серпня 2024 року.

Що відомо про дію воєнного стану й мобілізацію в Україні

Воєнний стан — це особливий правовий режим, який запроваджують у країні або в окремих її місцевостях у випадку збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності. Уперше його було запроваджено з 05:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Потім його неодноразово продовжували.

Востаннє, 9 травня, Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, тобто до 11 серпня.