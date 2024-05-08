Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів
Верховна Рада 8 травня проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 11 серпня
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Зазначається, що правовий режим діятиме щонайменше ще 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.
За законопроєкт №11234 про продовження воєнного стану проголосували 339 народних депутатів, а за законопроєкт №11235 про продовження мобілізації - 336.
Це вже одинадцяте продовження від початку повномасштабної війни.
- Напередодні парламентський комітет з питань національної безпеки схвалив на своєму засіданні законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.2 Купівля 39.2Продаж 39.72
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.81
- Актуальне
- Важливе