Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що правовий режим діятиме щонайменше ще 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.

За законопроєкт №11234 про продовження воєнного стану проголосували 339 народних депутатів, а за законопроєкт №11235 про продовження мобілізації - 336.

Це вже одинадцяте продовження від початку повномасштабної війни.