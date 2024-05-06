Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації

Про це йдеться на сайті українського парламенту.

Законопроєкт №11234 про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" внесли 6 травня. Наразі його розглядає Комітет.

Проєкт закону №11235 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", ініціатором якого є Зеленський, також опрацьовується в комітеті.

Правовий режим пропонується продовжити ще на 90 діб.

12 лютого Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набуде чинності 18 травня.

Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов'язаних на 3 місяці. Без цього робота більшості критичних для продовольчої та економічної безпеки держави підприємств опиниться під загрозою.

2 травня у ДПСУ повідомили, що для частини українців можуть змінити правила виїзду за кордон. Це станеться після того, як набуде чинності новий закон про мобілізацію, тобто з 18 травня.