Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації

Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації

6 травня, 2024 понедiлок
15:35
Суспільство Володимир Зеленський
Зміст

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 травня, вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану й мобілізації

Про це йдеться на сайті українського парламенту.

Законопроєкт №11234 про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" внесли 6 травня. Наразі його розглядає Комітет.

Проєкт закону №11235 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", ініціатором якого є Зеленський, також опрацьовується в комітеті.

Правовий режим пропонується продовжити ще на 90 діб.

12 лютого Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набуде чинності 18 травня.

Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов'язаних на 3 місяці. Без цього робота більшості критичних для продовольчої та економічної безпеки держави підприємств опиниться під загрозою.

2 травня у ДПСУ повідомили, що для частини українців можуть змінити правила виїзду за кордон. Це станеться після того, як набуде чинності новий закон про мобілізацію, тобто з 18 травня.

Теги:
Україна
Верховна Рада
Президент України
Володимир Зеленський
мобілізація
Війна з Росією
Воєнний стан
Читайте також:
Олександра Матвійчук
Автор Віталій Портников
5 травня, 2024 неділя
Українці, які не можуть виплеснути свою злість на росіян, починають виливати її на самих себе, — лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук
ракета "Довгий Нептун"
Автор Роман Яворський
2 травня, 2024 четвер
Долетить і до Москви, і до Грозного: що відомо про "Довгий Нептун" – українські ракети, які летітимуть на 1000 км
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
5 травня, 2024 неділя
"Цей відсоток населення підтримує також і Путіна": Епіфаній сказав, скільки вірян Московського патріархату лишилося в Україні
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.3
    Купівля 39.3
    Продаж 39.81
  • EUR
    Купівля 42.18
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
6 травня
15:38
Ексклюзив
ФАБ-500ШН
У Повітряних силах назвали єдиний спосіб протидії російським КАБам та ФАБам
15:28
Оновлено
Розвідники у Криму знищили російський катер "Мангуст"
ГУР знищило швидкісний катер росіян українським морським дроном Magura V5
15:23
імпорт електроенергії
Україна передавала надлишки електроенергії Польщі: ситуація в енергосистемі станом на 6 травня
15:16
Оновлено
Сі Цзіньпін, Макрон і Фон дер Ляєн
Розраховуємо, що Китай використає вплив на РФ, аби покласти край війні в Україні, - фон дер Ляєн після зустрічі з Макроном і Сі Цзіньпіном
15:00
На фото: Джоан Роулінг
"Вбити Снейпа було жахливо": Роулінг розповіла про роботу з актором Аланом Рікманом
14:58
У Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": є загиблий
У Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": є загиблий
14:58
Ексклюзив
ядерна зброя росії
"Ознака того, що не все так добре на фронті": експерт Лакійчук про навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї у РФ
14:54
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:45
Україна-Угорщина
"Ми не дозволимо відправити їх на смерть": віцепрем'єр Угорщини про повернення чоловіків-біженців
14:36
У Києві чоловік знайшов бойову частину ракети Х-69
У Києві перехожий знайшов у лісі бойову частину ракети Х-69
14:25
Telegram
У ЄС створюють орган для нагляду за месенджером telegram
14:19
кадирівці
Британська розвідка назвала кількість кадировців, які воюють в Україні
14:10
Олександр Пєлєшенко
На війні з РФ загинув чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко
14:03
OPINION
Сергій Таран
Розшук Зеленського: Путін хоче домовлятися зі США
13:51
На фото: Емілі Блант
"Почувалася приниженою": зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант розкритикувала "мерзенного" російського режисера
13:43
Дмитро Кулеба
Кулеба назвав три складові, від яких залежить успіх розвитку європейської оборонної промисловості
13:40
СБУ оголосила підозру очільнику мілітарної організації РФ, яка готує дітей з ТОТ воювати проти України
13:22
Оновлено
Сі Цзіньпін прибув до Парижа
Сі Цзіньпін прибув на перемовини до Парижа
13:12
Олексій Данілов
У Росії оголосили в розшук Данілова, Гройсмана, Авакова та Клімкіна
13:06
Американські вчені зафіксували спалахи на Сонці: які наслідки для Землі
12:55
ЗСУ
6 травня - День піхоти в Україні. Яке релігійне свято відзначаємо цього дня, та чого не можна робити
12:34
Росіяни прагнуть мобілізувати понад 150 тис. мешканців ТОТ Запорізької області, - Федоров
12:30
Філіппіни, ВМС
Як засіб стримування Китаю: Філіппіни та США розпочали спільні військові навчання
12:26
Ексклюзив
Експериментував у польоті над "сірою" зоною: авіаексперт Криволап про збиття російського Су-25 на Донеччині
12:15
цвітіння сакур у Львові, погода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується похолодання
12:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
12:11
На фото: представник Німеччини на Євробаченні-2024 Isaak
"Ми музиканти, а не політики": представник Німеччини на Євробаченні-2024 пропонує повернути Росію на конкурс
12:06
OPINION
Валерій Пекар
Імперія лусне внаслідок накопичення розривів
11:59
Інтерв’ю
На фото: Богдан Бенюк
Богдан Бенюк: Росіянам не можна простити, вони літературою прикривають своє "миле" серце, а насправді вони - сатаністи
11:58
Авдіївська, коксохімічний завод, коксохім
Росіяни вивозять Авдіївський коксохімічний завод на металолом, - Нацспротив
11:43
росія ядерна зброя
"У відповідь на погрози Заходу": РФ готує ядерні навчання з підрозділами прикордонного з Україною військового округу
11:15
Готували масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня: агентам РФ оголосили підозри
11:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
Впевнена у перемозі Росія виставляє західні військові трофеї, а тисячі українців залишаються розмінною монетою у російських тюрмах. Акценти світових ЗМІ 6 травня
11:00
Ексклюзив
"Вимоги боїв призводять до таких ситуацій": військовослужбовець ЗСУ Тимочко про знищення мосту через канал біля Часового Яру
10:59
Огляд
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
"Реал" виграв Ла Лігу, Сауль Альварес захистив титул, а Норріс переміг Ферстаппена. Головні новини світового спорту за тиждень
10:53
На фото: Кадр з серіалу "Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія"
В Україні вийшов серіал про культуру спілкування з ветеранами війни
10:37
військовий, Естонія
В Естонії розпочались військові навчання за участю 15 країн
10:32
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку БПЛА на Білгородську область: нібито є жертви
10:23
Оновлено
У Великдень окупанти завдали три удари КАБами по центру Харкова
Удари РФ по Харкову на Великдень: кількість постраждалих зросла
10:07
OPINION
Юрій Богданов
Китайські шпигунські мережі у Європі: зв'язки з Росією і кішки-дружини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV