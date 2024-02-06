Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні
Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"Парламент затвердив указ президента (№10456) про продовження дії воєнного стану. "За" - 335", - написав він.
За його словами, правовий режим воєнного стану продовжено до 13 травня 2024 року.
"Це було вже 10-те десяте голосування Ради за воєнний стан. Далі – підписання президентом", - уточнив Железняк.
Фото: t.me/yzheleznyak
Також Рада підтримала продовження загальної мобілізації ще на 90 днів.
Що відомо про мобілізацію в Україні
19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.
8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.
11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.
Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.
Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.
5 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 діб.
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