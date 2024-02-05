Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

Про це йдеться на сайті ВРУ.

Там зареєстровані відповідні законопроєкти №10456 та №10457.

Оскільки термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні вже 14 лютого, президент запропонував продовжити їх на 90 днів - тобто до 14 травня 2024 року.

Це буде вже десяте продовження з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.