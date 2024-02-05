Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації
У понеділок, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 діб
Про це йдеться на сайті ВРУ.
Там зареєстровані відповідні законопроєкти №10456 та №10457.
Оскільки термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні вже 14 лютого, президент запропонував продовжити їх на 90 днів - тобто до 14 травня 2024 року.
Це буде вже десяте продовження з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
- Раніше, 9 листопада, Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого.
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