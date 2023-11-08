В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав закони (#10211 та 10212) про Укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації", - йдеться у повідомленні.

За словами Железняка, за проголосували 329 депутатів. Це було вже девʼяте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни.

Таким чином, воєнний стан та мобілізація діятимуть в Україні до 14 лютого 2024 року.

Що відомо про дію воєнного стану й мобілізацію в Україні

Воєнний стан — це особливий правовий режим, який запроваджують у країні або в окремих її місцевостях у випадку збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності. Уперше його було запроваджено з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Потім його неодноразово продовжували.

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Втім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес уважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.

"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", - наголосив Воллес.