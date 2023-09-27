У Міноборони розповіли, чи нарощуватимуть темпи мобілізації в Україні

Про це сказав заступник голови Міноборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Поки що плани мобілізації не змінюються. Це залежить від того, які виклики будуть з боку Росії... Ми робимо максимально все, щоб не збільшувати темпи мобілізації, але ви самі розумієте, все залежить від агресора та від ситуації на фронті", - заявив офіцер.

Що відомо про мобілізацію в Україні

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

23 серпня до Ради внесли законопроєкт, яким пропонується запровадити відстрочку від мобілізації для адвокатів. При цьому стаж роботи такої людини має бути понад 10 років.

26 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Водночас, за словами нардепа Веніславського, мобілізація в Україні триває у плановому режимі, передумов для її посилення немає.

Нардеп Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію депутатів. Він уважає, що народні обранці не повинні мати відстрочку.

Також відомо, що з 1 жовтня українські жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку. У МОЗ пояснили, для кого з 1 жовтня діятимуть обмеження на виїзд.