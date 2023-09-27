У МОЗ запевнили, що не обмежуватимуть виїзд військовозобов'язаних жінок за кордон

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"З 1 жовтня нічого не зміниться. Медичні професії для жінок і фармацевтична освіта для жінок з часів Незалежності підпадали під перелік тих спеціальностей, які входили до військового обліку і який затверджувався наказом міністра оборони. Тому змін не відбувається, окрім тих, які зробила Верховна Рада, вносячи зміни в закон про військовий облік", - пояснив Ляшко.

Посадовець відзначив, що питання про перетин державного кордону жінками з медичною та фармацевтичною освітою регулюється спеціальною постановою уряду.

"Ініціатором змін завжди є Міністерство внутрішніх справ, оскільки вони координують діяльність Державної прикордонної служби України. Жодних змін щодо перетину державного кордону жінок з медичною, фармацевтичною освітою до цієї постанови внесено не було", - наголосив міністр.

Ляшко пояснив, що обмеження можуть застосовуватися тільки до жінок-медиків та жінок-фармацевтів, які обіймають державні посади, працюють у центральних органах виконавчої влади, або є народними депутатами або депутатами місцевих рад. Він також навів приклад: якщо жінка-медик працює у Міністерстві охорони здоров’я, вона є державним службовцем. Тому умови перетину кордону для неї такі ж, як і для жінок, які працюють, наприклад, у Мінекономіки або Мін’юсті.

"Саме тоді, як і для всіх інших держслужбовців, для жінок-медиків можуть поширюватися ці обмеження щодо перетину державного кордону. Інших змін у перетині держкордону немає і не планується", - сказав голова МОЗ.

Він вказав, що в структурі кожного господарського суб’єкта є особа, відповідальна за ведення мобілізаційного обліку: "Ведуться певні списки, які діляться на категорії: офіцерський, старшинський, рядовий склад. Ці дані передаються до центру комплектувань. Тому зараз є законодавча вимога, є встановлений порядок, є певна інструкція Міністерства оборони, що повинні всі зробити, за якою формою подати ці документи".

Що відомо про військовий облік жінок

21 вересня 2022 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила за основу законопроєкт щодо добровільного військового обліку жінок. Вказано, що обов'язково на облік повинні стати жінки, які мають медичні спеціальності.

7 жовтня 2022 року Рада прийняла в цілому закон № 6482 щодо добровільного військового обліку для жінок.

"Відповідно до положень закону "жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням", - пояснив нардеп Ярослав Железняк.

Пізніше закон про добровільний військовий облік жінок підписав президент. Водночас жінки, які мають медичні спеціальності мають стати на облік обов'язково.

З 1 жовтня українські жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку. Вони мають з'явитися до ТЦК.

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, що зміниться для військовозобов'язаних жінок-медиків та фармацевтів з 1 жовтня: у відомстві наголосили, що постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації.