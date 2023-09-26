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Головна Війна з Росією Постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації: у МОЗ розповіли, які зміни чекають на військовозобов'язаних жінок-медиків з 1 жовтня

Постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації: у МОЗ розповіли, які зміни чекають на військовозобов'язаних жінок-медиків з 1 жовтня

26 вересня, 2023 вiвторок
15:59
Війна з Росією бойовий медик

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, що зміниться для військовозобов'язаних жінок-медиків та фармацевтів з 1 жовтня: у відомстві наголосили, що постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації

Про це інформує пресслужба МОЗ. 

У МОЗ розповіли, що на військовий облік мають стати всі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту чи працюють за спеціальностями: лікарка, стоматологиня, акушерка, медична сестра, фармацевтка та провізорка, наукова співробітниця, керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо. Там нагадали, що відповідна норма чинна з 1992 року, тож більшість жінок вказаних спеціальностей вже перебувають на військовому обліку. 

Зазначається, що з січня цього року заклади освіти, у яких жінки навчаються на медичні або фармацевтичні спеціальності, за 2 місяці до випуску подають списки студенток до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Їх ставлять на військовий облік одразу по закінченню навчання. 

Як повідомлять у відомстві, постанова від 1992 року працювала недосконало і частина жінок-медиків в ній не враховані.

"Тому з 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували. Постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації. Облік необхідний лише для  узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі", - йдеться у повідомленні. 

Жінки відповідних спеціальностей матимуть три роки, до 31 грудня 2026 року, щоб стати на військовий облік. До цього часу вони матимуть можливість працевлаштуватися без військового квитка, але працедавець буде змушений повідомити про неї ТЦК.

У МОН також відповіли на запитання про можливість виїзду за кордон для жінок, які стануть на військовий облік: "Жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Починаючи з 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок - не буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон в незалежності від того, стоїть вона на військовому обліку чи ні. Наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади". 

Що відомо про військовий облік жінок

21 вересня 2022 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила за основу законопроєкт щодо добровільного військового обліку жінок. Вказано, що обов'язково на облік повинні стати жінки, які мають медичні спеціальності. 

7 жовтня 2022 року Рада прийняла в цілому закон № 6482 щодо добровільного військового обліку для жінок. 

"Відповідно до положень закону "жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням", - пояснив нардеп Ярослав Железняк.

Пізніше закон про добровільний військовий облік жінок підписав президент. Водночас жінки, які мають медичні спеціальності мають стати на облік обов'язково.  

З 1 жовтня українські жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку. Вони мають з'явитися до ТЦК.

Пізніше у ДПСУ спростували інформацію про заборону на виїзд для жінок на військовому обліку, а нардеп Веніславський уточнив, що обмеження будуть лише для мобілізованих. 

Суспільство
Україна
Медицина
лікарі
військові
мобілізація
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