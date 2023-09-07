В Україні обмежать виїзд для жінок, які стоять на військовому обліку, - нардеп

Про це член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський повідомив у коментарі РБК-Україна.

Веніславський нагадав про тогорічні зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та постанову Кабміну щодо порядку військового обліку. Відповідно до них та наказу Міноборони, з 1 жовтня жінки з медичною або фармацевтичною освітою обов'язково мають стати на військовий облік.

Нардеп пояснив, що жінки, які стануть на військовий облік автоматично отримають статус військовозобов'язаних, тож для них обмежать право виїзду за кордон.

"Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд - тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає - тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду", - вказав Веніславський.

За його словами, наразі Рада не планує розширювати перелік спеціальностей для обов’язкової постановки жінок на військовий облік. Проте, усі жінки, які мають військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, можуть стати на військовий облік добровільно.

Що відомо про військовий облік жінок

21 вересня 2022 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила за основу законопроєкт щодо добровільного військового обліку жінок. Вказано, що обов'язково на облік повинні стати жінки, які мають медичні спеціальності.

7 жовтня 2022 року Рада прийняла в цілому закон № 6482 щодо добровільного військового обліку для жінок.

"Відповідно до положень закону "жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням", - пояснив нардеп Ярослав Железняк.

Пізніше закон про добровільний військовий облік жінок підписав Зеленський. Водночас жінки, які мають медичні спеціальності мають стати на облік обов'язково.

З 1 жовтня українські жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку. Вони мають з'явитися до ТЦК.