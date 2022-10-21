Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік для жінок

Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті парламенту.

На сайті Верховної Ради України зазначається, що проєкт Закону про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" 21.10.2022 повернуто з підписом від президента.

"11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних", - зазначається в документі.

21 вересня Верховна Рада у першому читанні ухвалила за основу законопроєкт щодо добровільного військового обліку жінок. Вказано, що обов'язково на облік повинні стати жінки, які мають медичні спеціальності.

7 жовтня Рада прийняла закон про військовий облік для жінок за бажанням.