Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік для жінок
Водночас жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних
Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті парламенту.
На сайті Верховної Ради України зазначається, що проєкт Закону про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" 21.10.2022 повернуто з підписом від президента.
"11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних", - зазначається в документі.
- 21 вересня Верховна Рада у першому читанні ухвалила за основу законопроєкт щодо добровільного військового обліку жінок. Вказано, що обов'язково на облік повинні стати жінки, які мають медичні спеціальності.
- 7 жовтня Рада прийняла закон про військовий облік для жінок за бажанням.
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