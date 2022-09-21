Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних", - йдеться у формулюванні законопроєкту.

За відповідний законопроєкт №6482 Верховна Рада проголосувала у першому читанні. 267 депутатів проголосували за.

У документі змінили формулювання щодо військового обліку жінок – зміни внесли до частини 11 статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Також відзначається, що закон буде готуватися до другого читання по скороченій процедурі.

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