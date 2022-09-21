Визначено категорію жінок, які обов'язково мають стати на військовий облік: законопроєкт ухвалили в першому читанні
Верховна Рада у першому читанні ухвалила за основу законопроєкт щодо добровільного військового обліку жінок. Вказано, що обов'язково на облік повинні стати жінки, які мають медичні спеціальності
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних", - йдеться у формулюванні законопроєкту.
За відповідний законопроєкт №6482 Верховна Рада проголосувала у першому читанні. 267 депутатів проголосували за.
У документі змінили формулювання щодо військового обліку жінок – зміни внесли до частини 11 статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".
Також відзначається, що закон буде готуватися до другого читання по скороченій процедурі.
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